В Челнах будут выбирать самый вкусный чак-чак

В МЦ «Нур» стартовала заявочная кампания конкурса «Уңган килен» («Умелая невестка») и «Уңган кияү» («Умелый зять») в рамках праздника «Чак-чак байрам» на татарском языке. Конкурс пройдет 12 октября в 15:00 ч. в молодежном центре «Нур», передает пресс-служба исполкома города.

Конкурс проводится в целях познакомить молодое поколение с одним из неотъемлемых элементов татарской культуры – блюдом чак-чак, а также привлечь татарскую молодежь к национальным традициям и ценностям. К участию в конкурсе приглашаются студенты образовательных организаций профессионального и высшего образования и работающая молодежь города Набережные Челны. В конкурсе могут участвовать девушки и юноши от 16 до 30 лет.

Организатором конкурса выступает клуб национальной культуры «Мизгель» при поддержке молодежного центра «Нур» и отдела по работе с молодежью управления образования по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

Заявки принимаются до 10 октября на адрес электронный почты: mizgel1919@mail.ru.