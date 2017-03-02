В Челнах бывший сотрудник УК украл из подвала 5 кг меди

Инструменты и 5 килограмм медного провода исчезли из подвала в одном из жилых домов в поселке ГЭС. В подсобном помещении, расположенном здесь, было установлено две двери, каждая из которых запиралась на замок. Но пробираясь в подвал, злоумышленник справился со всеми запорными устройствами – к одному подобрал ключ, второй спилил. Пропажу инструментов обнаружили сантехники и сообщили о случившемся в полицию.

Как сообщает пресс-служба УВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний челнинец, ранее трудившийся в жилищно-коммунальной компании, которой и принадлежало похищенное имущество. Мужчина сознался в содеянном и вернул украденные инструменты и медь.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности – был шесть раз судим. В настоящее время в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.