В Челнах бывший сотрудник УК украл из подвала 5 кг меди

Инструменты и 5 килограмм медного провода исчезли из подвала в одном из жилых домов в поселке ГЭС. В подсобном помещении, расположенном здесь, было установлено две двери, каждая из которых запиралась на замок. Но пробираясь в подвал, злоумышленник справился со всеми запорными устройствами – к одному подобрал ключ, второй спилил. Пропажу инструментов обнаружили сантехники и сообщили о случившемся в полицию.
Как сообщает пресс-служба УВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 51-летний челнинец, ранее трудившийся в жилищно-коммунальной компании, которой и принадлежало похищенное имущество. Мужчина сознался в содеянном и вернул украденные инструменты и медь.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности – был шесть раз судим. В настоящее время в отношении него вновь возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Комментарии посетителей
Камиллочка, вы возьмите на вооружение такую фразу: Если третий муж подряд бьёт жену по морде, возможно дело...
Конечно, учителя болеют... А ещё болеют их дети... А так как в школах большинство учителей женщины (наверное,...
полумиллионный город до сих пор не имеет центра. Однозначно считаю, что центральной улицей должен стать...
Правильные вещи говорите. Но где в Челнах взять нормальных мужиков? Уже второй раз развожусь, первый был...
Виновата безответственность и безнаказанность чиновников МО г. Набережные Челны. Если-бы “ответственные...
Правильно. Укатать его на всю жизнь и больше не слышать о нём, позабыть его...
все правильно, жители этих городов сами должны решать как будет выглядеть главная улица их города
Учителя - такие же, как все, люди. Тоже болеют, тоже уходят в декретный отпуск, тоже отпрашиваются с работы по...
Ничего не надо кроме приличных туалетов Все равно разгромят испортят варваров полно в Челнах почему тоноч
Проблема смены поколений общая для всех регионов, для всех отраслей (кроме новых типа айти, где ещё пожилых...
У нас очень хорошая природа. Постройте лучше у нас санаторий для всех жителей Татарстана. На рыбалку все едут...
Скорее всего многие нас Мензелинцев, не понимают почему мы протестуем. Особенно те кто никогда не был или не...
Господин Прокофьев, надо искать причину провалов в себе, а не в других. Ваш Миргалимов, при вашем молчаливом...
итоги, кстати, весьма неплохие, а главное Магдеев с дольщиками разобрался наконец-то, очень благодарен ему....
На Универсаме подземка тоже течёт и на неё 2 раза деньги тратили. Первый раз вообще ужас, что там сотворили и...
Он не прикидывается) Если посмотреть на это с другого ракурса - спич был не в адрес челнинцев, а в адрес...
Он зачем дурачком прикидывается, знает же, что выборы нечестные и ЕР приписали голоса
А, как же он будет в камере сидеть, бедолага?
Что бы шли рабочие на завод что надо сделать... Правильно поднять зарплату и создать условия труда а так как...
Обычно фирма-монополист ООО “Школьное питание” с прошлого века проверяет себя сама. А тут, видимо, проверки...