В Челнах чиновник спохватился и решил дальше бороться за свою честь и достоинство

Руководитель городского хозяйства и жизнеобеспечения населения города Рафаиль Киямов опять хочет засудить депутата горсовета Сергея Яковлева. Напомним, в июле этого года суд уже отказал чиновнику в удовлетворении гражданского иска о защите чести и достоинства. Он тогда требовал опубликовать в муниципальной газете "опровержение вопроса Яковлева", поставленного перед прокуратурой, о возможном родстве Киямова с руководителем МУП ПАД (который уже год находиться по арестом по громкому уголовному делу с множеством эпизодов, а его непосредственный начальник - Рафаиль Киямов до сих пор держит за ним должность и ходатайствовал об изменении меры пресечения).

Депутат тогда предположил, что Рафаиль и Фарид Киямовы являются троюродными братьями и просил прокуратуру проверить это. Надзорное ведомство родственных связей между чиновниками не обнаружило. Рафаиль Киямов, по-видимому, посчитал подобное предположение оскорбительным, и обратился в суд, но проиграл.

- Сроки на обжалование решения (1 месяц) уже вышли, но сегодня мне неожиданно пришло смс из суда о том, что я должен явится в качестве ответчика... снова по этому же гражданскому иску, - рассказал "Вечерним Челнам" Сергей Яковлев. - Съездил в суд и выяснил - вчера, после моей новой нелицеприятной публикации в адрес мэра, Киямов "спохватился" и подал заявление на пересмотр сроков подачи апелляции на решение суда.