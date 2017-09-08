Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей. Статья 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) предусмтаривает наказание в виде штрафа, обязательных работ или лишения свободы до двух лет. Напомним, в апреле этого года депутат сделал сенсационное заявление о том, что часть каруселей в парке культуры и отдыха не соответствует требованиям безопасности. Проверка, последовавшая за этим, подтвердила износ некоторых каруселей, которые директор парка, Рим Сафиуллин, исключил из эксплуатации. Теперь же Яковлев добивается привлечения руководителя к уголовной ответственности. Прокуратура сегодня официально уведомила о назначении проверки по изложенным фактам.
Курсы валют (08.09.2017):
|$
|57.1411-0.1976
|€
|68.2436-0.1729
Погода в Набережных Челнах:
|+15°
|+14°
|+13°
|День
08 сентября
|Вечер
08 сентября
|Ночь
09 сентября
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
|08 сентября в 12:40
В Челнах депутат хочет засудить директора парка культуры и отдыха
Сергей Яковлев обратился в прокуратуру с просьбой наказать Рима Сафиуллина за эксплуатацию опасных каруселей.
|08 сентября в 12:02
В Челнах на переходе, где девочке в ДТП оторвало руку, меняют светофоры
До этого водители утверждали, что в районе остановке “Автостанция” плохо видно запрещающий сигнал.
|08 сентября в 11:49
Челнинцец пожаловался на видеокамеру, которая установлена в туалете медцентра
По словам мужчины, возможная съемка ведется в помещении, предназначенном для взятия анализом мочи при прохождении профосмотра.
|08 сентября в 11:35
Прокуратура Татарстана извинилась перед сыном экс-министра юстиции Ильдаром Курмановым
Ведомство сожалеет о «причинении вреда в связи с привлечением к уголовной ответственности по семи эпизодам, по которым Курманов-младший был оправдан судом”.
|08 сентября в 11:18
У челнинки загорелась квартира из-за невыполненного капитального ремонта
Об этом женщина рассказала в системе “Народный контроль”. Жалобу направили в исполнительный комитет города.
|08 сентября в 10:52
Рустам Минниханов и Эльвира Набиуллина получили Глобальную премию по исламским финансам
Заслужили они ее “за значительный вклад в развитие и продвижение исламского финансового рынка на региональном уровне”.
|08 сентября в 10:20
На потребности беременных женщин в меле в Татарстане делают бизнес
Команда «Сhalk mountains» предлагает любителям полакомиться мелом несколько сортов этого продукта.
|08 сентября в 10:17
В РТ в колонии «гниет» «хрустальный» инвалид, осужденный за разврат
В прошлом году в Челнах инвалида признали виновным в принуждении двух школьниц к действиям сексуального характера. Cуд решил оставить в колонии 35-летнего инвалида-колясочника Дмитрия Афанасьева.
|08 сентября в 10:11
В Челнах на Элеваторной горе отремонтировали дорогу - жители недовольны
Люди жалуются на автотранспорт местной компании, который гоняет по новой дороге и подвергает опасности жизни и здоровье населения.
|08 сентября в 09:32
В школах Татарстана увеличат число уроков русского языка
По распоряжению Премьер-министра РТ Алексея Песошина, с 1 января 2018 года объемы изучения русского языка доведут до объемов, рекомендуемых Министерством образования и науки РФ.
Все новости On-Line
Правдомер
-
Олег МатвейчевПолитолог
-
07 сентября, 2017
Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть".
Комментарии посетителей
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...
Жить по шаблону, писать по шаблону, жаловаться по шаблону. Все по шаблону.
...Чувство неполноценности что ли?” Задайте этот вопрос себе! Вы неверующая, поэтому ,Вам кажется, все мешает. ...
Этих шайтанов накажет Всевышний Иншаалах , эти нелюди ответят за кровь не винных. АллахуАкбар
вы наверное чиновник? или главный врач этой больницы? определил это по тому, как озвучиваете мечту всех...
Демонстративность есть не только в отправлении мусульманских обрядов, Вы о том забыли написать. Веруешь-не...
Мне тоже завывания эти мешают и почему я вообще их слушать должна? Почему в конце концов у нас наказывают за...
Пишите заявления вшколу и прокуратуру рф и минобр рф. есть группа где лежат шаблоны готовые для заявлений....
Человеку, который не выше и себя не слышит, Вам переехать жить ближе к церкви или в деревню, там колокольный...
Видимо, этот жалобщик его у себя в штанах очень глубоко спрятал? Наверное, с чувством собственного...
Убогими обычно называют тех, кому “плюй в глаза, а им это божья роса”. С ними можно творить всё, что угодно, они...
неправильно вы нас понимаете - наоборот, нам всё нравится: и рваные старые пелёнки (зря там решили новые...
Ну и кому, уважаемые налогоплательщики, это надо было? Пора в Могадишо сабантуи устраивать, пусть туда...
Такое ощущение, что одни убогие и обиженные жизнью пишут. Не нравится государственная медицина, идите в...
+150% и +100 пудов... про конверты особенно правильно - меньше писания для пиариния и больше конвертов с билетами и...
и медики эти просто - ППЦ ППЦ, че там еще диагностировать, жизнь, што ли ? если (цитирую) - “мужчина под окнами, в...