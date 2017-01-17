17 января с 16:00 до 18:00 будет проводиться прием граждан депутатами Городского Совета III созыва, сообщает пресмс-служба мэрии.
График приёма здесь .
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|16 января в 14:44
Росреестр Татарстана ждет вопросы челнинцев
Завтра служба проведет «горячую линию» по вопросам нового закона о государственной регистрации недвижимого имущества.
|16 января в 14:03
Гайдаровский форум обнажил проблемы
Наш эксперт предполагает, что мир, возможно, стоит на пороге новых мировых рекордов по нефтедобыче.
|16 января в 13:47
“Синяя команда” возвращается в Челны с триумфом
Торжественная встреча победителей ралли “Дакар-2017” и “Africa Eco Race-2017” состоится завтра ночью в аэропорту “Бегишево”.
|16 января в 12:43
В Челнах депутаты горсовета проведут прием граждан
Завтра, 17 января с 16:00 до 18:00 народные избранники будут отвечать на вопросы жителей города.
|16 января в 11:07
Челнинец собирает деньги на храмы Елабуги, но оставляет их себе
О мошеннике руководителей предприятий предупредила пресс-служба Елабужского благочиния.
|16 января в 10:44
Где сегодня лучше не парковать свои машины челнинцам?
Исполком города опубликовал очередной график уборки местных проездов и улиц.
|16 января в 09:52
В Челнах Сбербанк вывалил чеки в подъезд жилого дома
Жильцы возмущены и тем фактом, что на кассовых документах есть данные клиентов банка.
|16 января в 09:08
Минобрнауки РТ перевело мультсериал «Фиксики» на татарский язык
Все 60 серии мультсериала на татарском языке можно посмотреть на сайте ведомства.
|16 января в 08:55
Спецслужбы США пытались завербовать российского дипломата
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как сотрудника посольства РФ пытались шантажировать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами.
|16 января в 08:37
На месте авиакатастрофы под Бишкеком погибли 30 человек, из них - 6 детей
Сегодня утром под Бишкеком разбился грузовой «Боинг 747» турецких авиалиний. Самолет упал на дачный поселок в окрестностях аэропорта.
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
17 января с 16:00 до 18:00 будет проводиться прием граждан депутатами Городского Совета III созыва, сообщает пресмс-служба мэрии.
График приёма здесь .
Комментарии посетителей
Да это правнук лейтенанта Шмидта шабашит...
Банк бы такой фигнёй вряд ли страдал, сами себя так дискредитировать. Скорее всего кто-то подбрасывает от...
Дурень, благодаря диплому и довольно приличному количеству цифр “4” и “5” во вкладыше к нему я как раз и не...
Зависть плохое чувство, работай и дальше на своём заводе доходяга.
Конечно, конечно ... Уборщики собачьего дерьма с тротуаров всегда нужны. Ты главное помни, что в каждом деле...
СЛАВА ГЕРОЯМ РОССИИ !
да уж поболе доходяг инженеришек на КамАЗе зарабатываю и кризис по барабану.
Правильно профессор говорит. Бедность это динамит.... Надо чиновникам и олигархам кое-что отстёгивать из...
А ты, Ильдар, раз учился плохо, теперь работай хорошо именно руками. По принципу - бери (на лопату навоза)...
Так это и есть показатель “приличных знаний”. Таких знаний, которые позволяют работать не руками, а мозгами....
Ну и где они с этими приличными знаниями? Менеджерами по всяким шарагам рассосались или бухают, КамАЗу...
Суть одна: не надо нам таких профессоров, которые только болтологией занимаются и прочими лженауками типа :...
А Вы, Евгения? Вы сами-то в чём компетентны? С чего Вы взяли, что детский сад должен работать без программы,...
Ну и? Допустим, это не работа МЧС, тогда возникают вопросы: 1) Человек запертый в квартире, со скудным запасом...
вся работа с детьми показушная. Фотоотчеты, куча ненужных перспективных планов по ОБЖ, КГН, ПДД и прочей...
Ко мне на экономическую практику от него приходили студенты с очень приличными знаниями и продвинутыми...
ММВБ уже не первый год переименована в Московскую Биржу. Авторы пишут полную чушь, стрвнно, что им несут...
а что бы изменилось, если бы вас выгнали? в бюджете деньги закладываются на количество принимаемых...
ууууууууууууу таких больше полстраны ограниченных умом людей
А может ответит Борис на вопрос: Я у него учился и учился очень плохо, да и много таких было, да и есть...