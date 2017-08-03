В Челнах десантники сняли пародию на избиение журналиста в прямом эфире (ВИДЕО)

Ролик-пародию на удар корреспонденту телеканала «НТВ», который он получил в Москве от пьяного прохожего в День ВДВ, сняли жители Набережных Челнов.

Видео начинается с приветствия молодого человека на фоне автомобилей с флагами Воздушно-десантных войск.

— ВДВ — так ВДВ. 2017-й год. 2 августа. Набережные Челны. Татарстан. Все элитные войска — в тельняшках, — пафосно «чеканит» слова он.

В этот момент к нему подходит блондинка в голубом берете с флагом ВДВ и перебивает оратора. На что тот фамильярдно, толкая ее в плечо, просит подождать.

— Ты что сделал? Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?! — восклицает та и дважды ударяет «корреспондента» по голове рукой, заставляя его не только замолчать, но и ретироваться от буйной девушки в тельняшке, пишет kazanfirst.

Напомним, вчера во время прямого эфира журналист «НТВ» Никита Развозжаев получил в лицо кулаком от матерящегося пьяного мужчины. Позже нападавшего задержали. Как сообщают столичные СМИ, к ВДВ он отношения не имеет.