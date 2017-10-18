В Челнах детские больницы получат новые рентген-аппараты

Республика Татарстан приобретет 7 рентгенодиагностических комплексов для детских поликлиник на сумму более 50 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Тендер на покупку медицинского оборудования объявило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Источник финансирования — бюджет республики.

Стоимость одного рентген-аппарата составляет почти 7,3 млн рублей. Всего требуется 7 рентгенодиагностических комплексов на два рабочих места с детским креплением.

До 31 января 2018 года по одному аппарату получат три детские горбольницы Казани, две детские горбольницы Набережных Челнов, Камский детский медицинский центр и детская городская больница с перинатальным центром в Нижнекамске.