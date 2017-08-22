В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

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22 августа в 15:35
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута
В Татарстане ТЭЦ перейдет на сжигание мазута

Это вынужденная мера в связи с проведением плановых профилактических работ газопровода.

22 августа в 14:52
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом
Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом

Задержанные - Мухаммед Шемляль, Дрисс Укабир, Мухаммед Ааля и Сальх Кариб - были доставлены в Мадрид при повышенных мерах безопасности

22 августа в 14:13
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая
Иван Купала “переезжает” на набережную Тукая

Обрядовый праздник, который отмечается в июле, власти города перенесли на конец августа.

22 августа в 13:30
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”
Лидеру “двадцатьдевятников” станет “веселее” в “Черном Дельфине”

В знаменитой колонии для “пожизненников” стены были перекрашены, изменились освещаемость и размер камер, устранен «специфический тюремный запах».

22 августа в 12:30
В Челнах в очередной раз перекроют проспект
В Челнах в очередной раз перекроют проспект

На этот раз - из-за соревнования среди водителей магистральных автопоездов на Кубок мэра.

22 августа в 11:44
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.
В День города по Челнам проедет автокарнавал из КАМАЗов.

Кроме того, жителей ждут традиционный Фестиваль цветов и скачки, RETRO PARTY, Нюша и салют на майдане.

22 августа в 11:38
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»
В “СИНЕМА ПАРК” Челнов ожидается премьера мистического триллера «Гоголь. Начало»

Покупая билеты до 31 августа можно получить специальные условия на все 4 фильма.

22 августа в 11:11
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке
Дочь Роберта Рождественского попросила прислать ей ругательства на татарском языке

Екатерина Рождественская уточнила: ей требуются «средне-приличные бытовые ругательства», а слишком неприличные слать не нужно.

22 августа в 10:16
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты
Рабочий КАМАЗа упал с большой высоты

Его госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии.

22 августа в 10:13
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП
В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

Наш корреспондент стал свидетелем последствий наезда на ребенка на пешеходном переходе в районе остановки “Автостанция”.


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Президент Российской Федерации
27 июля, 2017

Сказано 21 июля в Йошкар-Оле во время заседания Совета по межнациональным отношениям: "Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации".

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22 августа 2017г. 16:30

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в 10:13
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

Накануне корреспондент "Вечерки" стал свидетелем последствий страшного ДТП. Во втором часу дня на пешеходном переходе в районе остановки "Автостанция" автомобиль КАМАЗ сбил девочку. Как утверждали свидетели, 10-летний ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора вместе со своей мамой. В момент, когда наш журналист оказался на месте происшествия, пострадавшей занималась бригада "скорой". О тяжести ее травм говорила большая лужа крови на участке дорожного полотна. Сегодня стало известно, что пострадавшую готовят для перевозки в казанскую ДРКБ. Врачи диагностировали у девочки травматическую ампутацию плеча (руку удалось спасти), закрытый перелом голеностопного сустава и геморрагический шок от острой потери крови. 

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Комментарии:


. 22.08.2017 11:14

В этом месте давно пора сделать подземный переход, убрать светофор и переделать разворот со стороны города, тогда и наездов не будет и въезд в город станет свободней

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Алсу Газизова 22.08.2017 11:32

Челнинец, +1

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. 22.08.2017 14:40

если бы там “шишки” и “мажоры” переходили по переходу -то давно бы проблему решили

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