В Челнах девочке оторвало руку в ДТП

Накануне корреспондент "Вечерки" стал свидетелем последствий страшного ДТП. Во втором часу дня на пешеходном переходе в районе остановки "Автостанция" автомобиль КАМАЗ сбил девочку. Как утверждали свидетели, 10-летний ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора вместе со своей мамой. В момент, когда наш журналист оказался на месте происшествия, пострадавшей занималась бригада "скорой". О тяжести ее травм говорила большая лужа крови на участке дорожного полотна. Сегодня стало известно, что пострадавшую готовят для перевозки в казанскую ДРКБ. Врачи диагностировали у девочки травматическую ампутацию плеча (руку удалось спасти), закрытый перелом голеностопного сустава и геморрагический шок от острой потери крови.