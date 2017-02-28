В Челнах диджей из Казани попался на наркотиках

20 человек направили на медицинское освидетельствование по подозрению в приеме запрещенных препаратов. Полицейские автограда провели рейд по ночным клубам.

По заключению врачей-наркологов и результатам анализов тест подтвердился у двух молодых людей. Выяснилось, что 32-летний житель старой части города употреблял синтетические наркотики, а 31-летний диджей, приехавший по приглашению из Казани, принял в этот вечер и психотропные и наркотические средства.

В отношении обоих мужчин были составлены административные протоколы по статье 6.9 часть 1 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Как сообщает пресс-служба УМВД города, рассмотрев материалы дела, мировой суд приговорил челнинца к 5 суткам административного ареста, а на казанца наложил административный штраф в размере 3 тысяч рублей.