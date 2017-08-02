В Челнах для муниципальных автобусов закупят запчапсти на 6,5 млн рублей

МУП «Электротранспорт» закупает запасные части для автобусов «Нефаз», которые обслуживают городские пассажирские перевозки. Всего в лоте, который появился на сайте государственных закупок, 32 позиции на сумму свыше 6,5 миллионов рублей.

Напомним, создание муниципального автотранспортного предприятия и наведение порядка в сфере пассажирских перевозок было одной из ключевых реформ Наиля Магдеева, когда тот еще исполнял обязанности главы исполкома . В сентябре 2015 год на проспекты города вышли 190 больших автобусов, купленных в ПАО «КАМАЗ».