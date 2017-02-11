В Челнах домработница обворовала пенсионера, купив шубу на украденное

43-летняя жительница Набережных Челнов купила шубу на деньги, украденные у пенсионера, за которым ухаживала, передает пресс-служба городского управления МВД.

8 февраля она пришла к 77-летнему мужчине, которому помогала по дому. Впустив женщину, он пошел в аптеку. Вернувшись, пенсионер заметил, что челнинка исчезла, а вместе с ней и его 15 000 рублей. О случившемся он сообщил в полицию.

Помощницу задержали. Вину она признала. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас женщине грозит до пяти лет лишения свободы.