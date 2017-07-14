В Челнах два строителя сорвались с высоты

В Набережных Челнах двое сотрудников компании «Домкор» сорвались с большой высоты на стройке жилого комплекса «Тюльпан» на ГЭСе. Строителей госпитализировали в БСМП в тяжёлом состоянии, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на сотрудников медучреждения. По предварительной версии, мужчины выпали из строительной люльки. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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|14 июля в 16:06
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|14 июля в 11:49
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|14 июля в 11:23
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|14 июля в 08:51
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Сегодня мероприятия по локализации инфекции на птицефабрике «Лаишевская» продолжаются, но находятся на заключительной стадии. В ближайшее время будут сняты все карантинные мероприятия.
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Правдомер
-
Министерство образования и науки РТ
-
12 июля, 2017
Об отказах школ переводить 9-классников в 10 класс: «Решение об обучении по данной образовательной программе (10-11 классы) или переходе на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования принимает обучающийся вместе с родителями. В приеме может быть отказано только по причине отсутствия в школе свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления".
Комментарии:
-
. 14.07.2017 10:10
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а что там строить начали ? ,там вроде и высоты-то нет,кран стоит,какие люлькиОтветить
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