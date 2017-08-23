В Челнах еще один наезд на пешехода: на зебре пострадала девушка

Инспектор отдела пропаганды ГИБДД по г. Набережные Челны Рузиль Загидуллин сообщил, что ДТП произошло 22 августа в 21:30 на Набережночелнинском проспекте, напротив пос. Орловка. Водитель «ВАЗ-2114» 1991 года рождения не остановился на запрещающий сигнал светофора и наехал на девушку 1997 года рождения.

Она переходила проезжую часть на зеленый свет.

Как сообщили нам в ГИБДД города, челнинка получила закрытый перелом правой голени и черепно-мозговую травму. Машиной "скорой помощи" была доставлена в БСМП.