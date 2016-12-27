В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»

Соответствующее видео разместили горожане сегодня в социальных сетях. Однако, как убедился наш корреспондент, спустя непродолжительное время торговый центр работал в штатном режиме: посетители уже находились внутри, а возле входа стояла полицейская машина. Позже в тех же соцсетях появилась информация о том, что на одном из этажей кто-то забыл сумку, она и вызвала панику.

Стоит отметить, что данный торговый центр не в первый раз становится героем подобных историй. Напомним, что летом прошлого года посетителей и персонал "Торгового квартала" эвакуировали после ложных звонков о заложенной в магазине бомбе. Как выяснилось позже, осуществляли их двоюродные братья Ильнар Аглетдинов и Артем Гибадуллин из Челнов. Парней задержали, а в ноябре этого года суд вынес им приговор.

Так, главный обвиняемый по делу Аглетдинов получил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его двоюродного брата и сообщника Артема Гибадуллина суд приговорил к 4 годам с отбыванием в колонии строгого режима.