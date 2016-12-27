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27 декабря в 18:55
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»
В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»

Соответствующее видео разместили горожане в социальных сетях.

27 декабря в 15:20
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции
В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции

Более 8000 литров продукции хранилось на складе, расположенном в промышленном районе города.

27 декабря в 13:04
Валокордин будет продаваться по рецепту
Валокордин будет продаваться по рецепту

Новшество при реализации в аптеках спиртосодержащего препарата начнет действовать со второго квартала 2017 года.

27 декабря в 10:05
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке
Обувная фабрика «Спартак» заявляет о банкротстве из-за блокировкой счетов в Татфондбанке

В 2015 году фабрика «Спартак», по ее данным, отгрузила 255,1 тыс. пар обуви на сумму 377,6 млн руб.

27 декабря в 09:30
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного
В убийстве предпринимателя в Челнах подозревают душевнобольного

Подозреваемый сознался, что на преступление его толкнули внутренние голоса.

27 декабря в 08:31
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов
Камский детский медицинский центр в Челнах принял более 7000 родов

В этом году в стенах Перинатального центра у челнинских семей родились две тройни. Это редкое явление. Тогда как двоен ежегодно рождается по 100 пар.
27 декабря в 08:25
Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде мошенничества
Сбербанк предупредил татарстанцев о новом виде мошенничества

При открытии смс-сообщения сразу же списываются деньги с карты, привязанной к мобильному банку. «Ни в коем случае не открывать сообщение!» – подчеркивается в объявлении банка.

27 декабря в 08:19
В России запретили продавать фанфурики
В России запретили продавать фанфурики

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить розничную торговлю косметических лосьонов на 30 дней.

27 декабря в 08:12
Пени за неуплату имущественных налогов в РТ начнут начислять с 1 мая
Пени за неуплату имущественных налогов в РТ начнут начислять с 1 мая

На заседании Госсовета РТ  принят законопроект «Об установлении в РТ даты начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц.

26 декабря в 15:02
Челнинец украл гирлянду с елки у торгового центра
Челнинец украл гирлянду с елки у торгового центра

27-летний мужчина решил создать новогоднее настроение и украсил ей домашнюю елку.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

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Выпуск №49 от 22 декабря, 2016г.
27 декабря 2016г. 19:06

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Это Ганиятуллин Фазыл
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ГлавнаяВечерка On-Line
в 18:55
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»

В Челнах эвакуировали посетителей «Торгового квартала»

Соответствующее видео разместили горожане сегодня в социальных сетях. Однако, как убедился наш корреспондент, спустя непродолжительное время торговый центр работал в штатном режиме: посетители уже находились внутри, а возле входа стояла полицейская машина. Позже в тех же соцсетях появилась информация о том, что на одном из этажей кто-то забыл сумку, она и вызвала панику. 

Стоит отметить, что данный торговый центр не в первый раз становится героем подобных историй. Напомним, что летом прошлого года посетителей и персонал "Торгового квартала" эвакуировали после ложных звонков о заложенной в магазине бомбе. Как выяснилось позже, осуществляли их двоюродные братья Ильнар Аглетдинов и Артем Гибадуллин из Челнов. Парней задержали, а в ноябре этого года суд вынес им приговор. 

Так, главный обвиняемый по делу Аглетдинов получил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его двоюродного брата и сообщника Артема Гибадуллина суд приговорил к 4 годам с отбыванием в колонии строгого режима.

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