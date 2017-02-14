В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму

|15 февраля в 12:37
Руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал журналистам, о том, как их банк проводил выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка.
|15 февраля в 11:57
Бригада скорой выехала на вызов в 26 комплекс Нового города. Во время осмотра пациент устроил скандал и ударил фельдшера по голове.
|15 февраля в 11:55
В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
|15 февраля в 11:22
Юный певец Нурлан Исмаилов прошел этап слепых прослушиваний в проекте “Голос. Дети” с песней Полада Бюль-Бюль оглы.
|15 февраля в 10:07
Молодые мамы жалуются, что это зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается.
|15 февраля в 09:49
Надзорное ведомство несколько раз привлекало руководство предприятия к ответственности и теперь вынесло представление в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина.
|15 февраля в 08:38
Это единственное благотворительное соревнование по автоспорту в России. Большая часть призового фонда будет передана в детский дом.
|14 февраля в 15:37
Горение произошло в одном из дачных домиков садоводческого общества «Заря».
|14 февраля в 15:20
Билет в мир большого шоу-бизнеса получила 19-летняя девушка без рук и без ног Вероника Лазарева.
|14 февраля в 14:41
Но штрафы за это будут налагаться в соответствии с КОАП РТ и другими федеральными законами.
Комментарии посетителей
Такси “Омега” (Набережные Челны), у вас по одному и тому же маршруту разные тарифы (на новой, чистой иномарке 120...
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Т.е воровство на 90 тыс. рублей - это уровень ВОРИШЕК . А уровень (левел) ВОРА - от какой суммы начинается ?
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яковлев, пиариться не вспотел ?
321, ты же риальный посан, чего тупишь ? Хотя больше твои словесные высеры походят на журнализдские вопли ТП.
чушпаны, что такое “накатизадид”?
А вот то, что производителями таких “чушпанов” и прочего биомусора являются “реальные типЫ” типа 321 уже давно...
разве парень виноват в том, что созрел раньше срока? сейчас вообще бешеная акселерация среди детей и...
любопытно. лексика подростков-чушпанов (некоторые, даже повзрослев, остаются ими в душе до смерти... вот...
321 ! Папа ! Объясняю тебе: 1. Шифт - это русский транскрипт названия клавиши Shift. С ее помощью меняется регистр...
у своего недоноска малолетнего спроси. похоже, он умнее папы.
что такое шифт? жёмга? в лом?
Дорогой Игорь ! Поздравляем Вас с этим знаменательным событием - 13 февраля - Днем Гандона - вашим днем! Если вы...
Так что у кого есть знакомые ГАНДОНЫ можете их поздравить 13 го февраля.
потому, если без кондома или по недомыслию вы их используете многократно - гениталии еще долго чесаться...
яковлев, если ты сам лезешь в такой замес, ты должен быть готов к тому, что и в отделении у них не будет...
Уверен, что увеличение оплаты за отопление сразу на 30 % в этом году (чтобы строить альтернативные котельные) и...
Игорь, примите холодный душ. Или вызовете девушку из досуга. Она почешет вам гениталии, благо в Челнах с этим...