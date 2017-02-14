

Большинство вкладчиков Татфондбанка решили оставить свои деньги в банке-агенте по выплатам

Руководитель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин рассказал журналистам, о том, как их банк проводил выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка.



В Челнах фельдшеру скорой помощи пьяный мужчина нанес черепно-мозговую травму

Бригада скорой выехала на вызов в 26 комплекс Нового города. Во время осмотра пациент устроил скандал и ударил фельдшера по голове.



В РТ ребенок упал в снег и притворился спящим при виде делегации с Миннихановым

В соцсетях появилась фотография мальчика, который притворился спящим при виде делегации во главе с президентом РТ Рустамом Миннихановым и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.



Нюша стала наставницей вокалиста из Челнов

Юный певец Нурлан Исмаилов прошел этап слепых прослушиваний в проекте “Голос. Дети” с песней Полада Бюль-Бюль оглы.



В Челнах замело детские площадки

Молодые мамы жалуются, что это зимой с детьми негде гулять - снег со специализированных площадок не убирается.



Прокуратура: ПАД плохо убирает снег

Надзорное ведомство несколько раз привлекало руководство предприятия к ответственности и теперь вынесло представление в адрес руководителя исполкома Рината Абдуллина.



На пожаре в Челнах погиб мужчина

Горение произошло в одном из дачных домиков садоводческого общества «Заря».



Анна Седокова записала дуэт с челнинской сиротой

Билет в мир большого шоу-бизнеса получила 19-летняя девушка без рук и без ног Вероника Лазарева.