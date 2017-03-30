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31 марта в 16:30
1 апреля в Челнах стартует весенний двухмесячник
1 апреля в Челнах стартует весенний двухмесячник

Завтра по всему городу пройдут первые субботники.

31 марта в 16:14
В Челнах фирма не выплачивала работникам зарплату: возбуждено уголовное дело
В Челнах фирма не выплачивала работникам зарплату: возбуждено уголовное дело

Работники не видели деньги с декабря 2016 года. Прокуратура взяла ход расследования под особый контроль.

31 марта в 15:41
Исполком Челнов подвел итоги марта
Исполком Челнов подвел итоги марта

Пресс-служба собрала все значимые события города в одной новости.

31 марта в 13:17
Прокуратура требует закрыть реабилитационный центр в Челнах
Прокуратура требует закрыть реабилитационный центр в Челнах

Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила многочисленные нарушения.

31 марта в 11:15
Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав  у него 17 рублей
Татарстанец избил на улице 12-летнего ребенка, забрав  у него 17 рублей

Мужчина около 19:00 напал на девочку: сначала он забрал у нее деньги, а потом прошел вместе с ней до ее дома, где потребовал 1000 рублей. Жестоко избил ее, когда денег не оказалось.

31 марта в 10:53
В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)
В Чебоксарах иномарку уронили с эвакуатора (ВИДЕО)

Как уверяют очевидцы, никаких поломок это падение не принесло.

31 марта в 10:47
Челнинцы могут проверить свою грамотрность
Челнинцы могут проверить свою грамотрность

8 апреля в Набережных Челнах пройдет тотальный диктант.

31 марта в 10:37
Пьяный челнинец ограбил своего приятеля
Пьяный челнинец ограбил своего приятеля

Таким образом он решил поставить точку в споре, который возник во время гулянки.

31 марта в 09:22
Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира
Депутат от РТ выводит из-под запрета имена Ренат и Эльмира

Именами-аббревиатурами: Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Эльмира (Электрификация мира), в 2016 году в РТ назвали более 5 000 детей. 

31 марта в 08:57
В Татарстане подорожал бензин
В Татарстане подорожал бензин

Предыдущее повышение цен на бензин в среднем на 40-50 копеек произошло в феврале. С 30 марта один литр 92-го бензина можно приобрести за 35,90 рублей, а 95-го - за 38,90 рублей.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 12 от 29 марта, 2017г.
01 апреля 2017г. 00:28

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в 16:14
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах фирма не выплачивала работникам зарплату: возбуждено уголовное дело

В Челнах фирма не выплачивала работникам зарплату: возбуждено уголовное дело

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «РБР 16».

Установлено, что 185 работникам предприятия не выплачивается заработная плата с декабря 2016 года. Долг по оплате труда превысил 3 млн рублей.

"По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица - ООО «РБР 16» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения по существу" - говорится на официальном сайте надзорного ведомства.

Кроме того, в адрес директора предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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