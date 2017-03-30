В Челнах фирма не выплачивала работникам зарплату: возбуждено уголовное дело

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «РБР 16».
Установлено, что 185 работникам предприятия не выплачивается заработная плата с декабря 2016 года. Долг по оплате труда превысил 3 млн рублей.
"По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица - ООО «РБР 16» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения по существу" - говорится на официальном сайте надзорного ведомства.
Кроме того, в адрес директора предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Комментарии посетителей
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Татарстан первый не по безопасности дорог а по собираемости штрафов за нарушения ПДД.
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
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Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
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