В Челнах фирма не выплачивала работникам зарплату: возбуждено уголовное дело

Прокуратура города Набережные Челны провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности общества с ограниченной ответственностью «РБР 16».

Установлено, что 185 работникам предприятия не выплачивается заработная плата с декабря 2016 года. Долг по оплате труда превысил 3 млн рублей.

"По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица - ООО «РБР 16» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения по существу" - говорится на официальном сайте надзорного ведомства.

Кроме того, в адрес директора предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.