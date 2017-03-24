В Челнах фирма сжигала утилизированные автомобили

Инспекторами Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в ходе мониторинга района Лесоцех по ул. Садоводческая, 16 был выявлен факт сжигания отходов производства и потребления. В отношении юридического лица ТД «Промвест» составлен протокол по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами» и вынесено постановление о назначении административного наказания в размере 100 тысяч рублей, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Второго нарушителя экологи обнаружили по ул. Садоводческая, 18а: ООО «Татвторчермет» сжигал отходы производства и потребления, а именно – утилизируемые автомобили.

Материалы дела направлены для рассмотрения в административную комиссию исполкома Набережных Челнов.