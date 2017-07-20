ГИБДД Челнов начала проверку автобусов и маршруток

Сотрудники ГИБДД проверяют техническое состояние общественного транспорта и наличие необходимых документов.

У водителя автобуса кроме удостоверения, страховки должны быть при себе путевой лист и талон о прохождении техосмотра, сообщает Эфир-24.

Как оказалось, некоторые водители, несмотря на регулярные рейды, все же выходят на линию, зная об имеющихся нарушениях. К примеру, к ответственности уже привлекли перевозчика, который в целях экономии оставил на задних колесах автобуса шипованную резину.