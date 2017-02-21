В Челнах голодный мужчина похитил у пенсионерки сумку с продуктами

Выйти на след злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения и брошенной в подъезде пустой пачке сметаны - вор успел подкрепиться.

Пожилая женщина призналась, что зла на обидчика не держит и даже с радостью бы накормила незнакомца, если бы он попросил по-хорошему. Сейчас же ранее судимому челнинцу грозит реальный срок заключения, сообщает Эфир-24.