В Челнах голодный мужчина похитил у пенсионерки сумку с продуктами

|21 февраля в 08:31
Проблемы с осанкой и зрением возникают у детей из-за устаревшей мебели и недостаточной освещенности помещений в учебных заведениях города.
|21 февраля в 08:23
Второе место заняла команда «Юность», третье – команда «Исток».
|21 февраля в 08:12
В письме за подписью сити-менеджера Рината Абдуллина исполком сообщает, что в настоящее время в городе отсутствуют свободные помещения муниципальной собственности.
|20 февраля в 16:47
Мальчик в возрасте 1 года был доставлен в шоковый зал БСМП в 14.51 часов 19 февраля. Сейчас ребенок в состоянии комы находится в КДМЦ под наблюдением врачей.
|20 февраля в 16:33
Рособрнадзор сообщил о лишении госаккредитации Набережночелнинского государственного педагогического университета. Вуз не сможет выдавать дипломы по дисциплине «Экономика и управление (бакалавриат)».
|20 февраля в 12:57
Челнинцам предлагают оценить качество холодной воды.
|20 февраля в 12:27
Из-за неумелой брокерской деятельности, 44-летний Руслан Алимов потерял вклады на сумму 1,6 млрд рублей.
|20 февраля в 11:50
Это неделя вкусной пищи и кулачных боев, после которой у православных начинается Великий пост.
|20 февраля в 10:25
При этом, собственные доходы города составляют лишь половину казны, остальные расходы - за счет дотаций.
|20 февраля в 10:15
В нем примут участие папы, прошедшие обучение в рамках «Родительского университета» по курсу «Отцовский спецназ».
Комментарии посетителей
Ходят слухи что их каток собираются закрыть под очередной ТЦ
Непонятно. Вообще лишили госаккредитации или только по указанной специальности? Там же учителей по разным...
Игорь, ну что же Вы так про отца то ... PS: уши у него были сильно оттянутые ?
Да, действительно, слово секретарь - многозначное: 1) секретарь в приёмной 2) секретарь райкома (горкома,...
У меня отец был мусульманин свинью жрал за уши не оттянешь и ничего
Моя мама родом с Хайбуллинского района Башкортостана ,ее отца и дядю тоже арестовали и репрессировали как...
Даю пояснения. В 1936 г Тукееву Федосию(Федору) Петровну 14-летнию направили работать в автобазу в г Баймак,...
Скорее всего нашли крайнего.Ему светит Белый лебедь.Ну или Чёрный дельфин.
А почему в РТ нельзя выращивать свинок? Кроме мусульман есть и другие народы, которым она совсем не запрещена...
Уважаемый Юрий Иванович! От всей души поздравляю с Юбилеем!!! И желаю крепкого здоровья и бодрости духа на...
Вероника, умница. Наверное, многие челнинцы знают о том, как ты росла и следили за твоей судьбой. Ты самая...
Придурок, возьми другой ник. Этот опасен. Предупреждали - могут вычислить. Сейчас по IP Великого и Ужасного...
жалко мальчишку(((. неужели так просто можно пронести в школу оружие? вроде везде пропускная система, чуть ли...
Поэтому можете смело строить свои свинарники напротив казанского кремля. А че ? Они же по последнему слову...
Мусульманам нельзя есть свинину, нельзя прикасаться к свинине и нельзя получать прибыль от свинины. Поэтому...
Ну и что с того, что ты русский ? Вот если у тебя был папа юрист и ты послал бы жирика вот тогда - огого, вот...
Ждун итак очень похож на нашего президента. Сплошной позитивчик)))
Ну и придумают же хрень всякую...
А мне нравится Врок! Всегда туда ходила и до сих пор хожу. Продавцы вполне приветливые, а то что следят, так...
Я хоть и русский, но с удовольствием послал бы подальше Жирика... Москва слишком много высасывает из регионов...