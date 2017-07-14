В Челнах голова ребенка застряла между прутьев на детской площадке (ФОТО)

В Челнах голова ребенка застряла в конструкции на детской площадке. Все произошло в выходной день во время прогулки на бульваре Энтузиастов. На глазах родителей дочь просунула голову между прутев перил горки и самостоятельно ее вызволить взрослые не смогли, пришлось вызывать спасателей.

"Как она туда поместилась, до сих пор не могу понять, но назад никак! Муж вызвал МЧС", - рассказал о случившемся мама девочки в социальной сети. "Ребята приехали быстро, работу свою знают хорошо! Спокойно оценили ситуацию, поговорили с дочкой, сказали, что ей делать и каким-то инструментом раздвинули эти прутья. Дочь даже не плакала. МЧС молодцы! Город может спать спокойно. Кстати, скорая помощь тоже тут же подъехала. Слава богу, их помощь нам не понадобилась!".