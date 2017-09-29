В Челнах горит поликлиника

В Набережных Челнах горит подвальное помещение архива в поликлинике №3, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Россиии по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 9.54 на единый номер вызова экстренных служб 112. Как выяснилось в 1-м комплексе горит помещение архива в поликлинике №3.

Как стало известно "ВЧ", из здания эвакуировали 200 человек. 100 из них - обслуживающий персонал. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают силы и средства Набережночелнинского пожарно-спасательного гарнизона по третьему номеру вызова. Вскрыта дверь в цокольный этаж, в помещение сильное задымление, пишут ИА «Татар-информ» .