В Челнах хотят установить памятник жертвам политических репрессий

В Челнах пройдет конкурс на реконструкцию площади Азатлык. Об этом сообщил руководитель исполнительного комитета Ринат Абдуллин на заседании градостроительного совета, сообщает пресс-служба города.

"Конкурс нужно провести по аналогии с парком Победы, все идеи будут рассмотрены. В течении ближайшего времени подготовительную работу по проведению конкурса нужно провести"- сказал он.

Кроме этого, Ринат Абдуллин обратил внимание архитектурного сообщества на то, что у города нет памятного знака репрессированным. Мемориальный знак в память о жертвах политических репрессий руководитель исполкома предложил установить в Новом городе, отметив, что в старой части города установлено большое количество памятников.

В ходе градостроительного совета были рассмотрены эскизные проекты малоэтажной и многоэтажной жилой застройки, офисных зданий, магазина и делового центра. Детально был рассмотрен эскизный проект территории застройки второй очереди "Чаллы Яр".