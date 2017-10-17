В Челнах людей с инвалидностью научат создавать сайты и веб-приложения

Седьмого ноября в ИТ-парке Челнов начнется обучение по WEB-разработке для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Образовательный проект называется «inIT». На сегодняшний день уже получено порядка 140 заявок от желающих принять в нем участие. Как сообщили в ИТ-парке, география участников проекта включает жителей из Набережных Челнов, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Димитровграда, Брянска, Сочи, Екатеринбурга и других городов России.

– Запуская данную программу, мы хотели показать, что каждый может изменить свою жизнь, стать социально активным человеком, внести свой вклад в развитие республики, – рассказал первый заместитель директора ИТ-парка Руслан Власов, – тем более, что современные технологии позволяют нам обучать людей с разными группами инвалидности, открывая для них широкие возможности для самореализации.

Руслан Власов также отметил, что полученные знания помогут людям устроиться на работу в ИТ-компании на должность младшего программиста.

– Для обучения мы выбрали формат оффлайн, поскольку это способствует живому общению и адаптации в обществе, – объяснил идеолог проекта «inIT» Павел Кочкарев.

Участники проекта научатся применять свободные наборы инструментов для создания сайтов и веб-приложений, а также делать верстку по дизайн-макету, сообщает пресс-служба мэрии города.