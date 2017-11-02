В Челнах ищут актеров для фильма «Город Брежнев» по книге Идиатуллина

В Набережных Челнах готовятся к съемкам фильма по книге «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина. Первый этап кастинга запускает режиссер Дмитрий Стрижевский. О наборе актеров он пишет на личной странице в социальной сети.
В центре сюжета книги и фильма – жизнь подростка в Набережных Челнах. События происходят в 80-х годах. Роман вошел в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». В качестве главного героя картины режиссер ищет «крепкого, симпатичного, харизматичного мальчика» от 14 до 16 лет. По психотипу герой меланхоличный и немного замкнутый в себе. Кроме того, идет поиск исполнителя на роль отца подростка – «статный и солидный», и матери – «со спокойной внешностью».
Тизер фильма будут снимать в период с ноября по декабрь этого года, передает «Казанский репортер».
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