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Правдомер
Наиль Магдеев
Наиль Магдеев
Мэр Набережных Челнов
26 января, 2017

Сказано на деловом понедельнике 23 января 2017 года:

"Инвентаризация показала, что 144 участками земли в Челнах пользуются бесплатно, за здорово живешь. И такое возможно! Разве это правильно — без документов пользуются? Участок муниципальной земли приносит кому-то доход, а в городскую казну никто и ничего не платит. Это лишние деньги для города, что ли?"

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07 февраля 2017г. 18:38

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в 16:42
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах ищут пострадавших от лжецелительниц (ФОТО)

В Челнах ищут пострадавших от лжецелительниц (ФОТО)

С заявлением о мошенничестве в полицию Набережных Челнов 80-летняя жительница автограда обратилась в конце января 2017 года. По словам пенсионерки, две незнакомые ей женщины под предлогом «исцеления от порчи» похитили у нее 280 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД города.

Потерпевшая встретила незнакомку утром 25 января у дома 4/13 новой части города. Последняя спросила у пенсионерки дорогу к магазину «Оптика», слово за слово – разговорились про здоровье. По словам жительницы Набережных Челнов, в какой-то момент женщина спросила у нее про проблемы с глазами, которые в действительности имели место быть. Как заявила собеседница, причина недуга – порча. В этот момент к аферистке подошла вторая злоумышленница, начавшая – так, чтобы потерпевшая это услышала – благодарить ее якобы за избавление от порчи.

Чтобы убедиться в правдивости услышанного, пенсионерке было велено купить в находившемся рядом продуктовом магазине яйца. Как только та исполнила требование аферисток, одна из них продемонстрировала так называемый «цыганский фокус» с почерневшим яичным желтком. Впечатленной увиденным пенсионерке злоумышленницы наказали идти домой, а на следующий день прийти на это же место.

Пожилая женщина, действительно, имеющая проблемы со здоровьем, поверила аферисткам и серьезно восприняла их обещания избавить ее от недуга. Поэтому и поспешила на следующий день на встречу с лжецелительницами.

На этот раз одна из незнакомок рассказала, что «вся порча идет от денег», потребовав собрать дома всю наличность и золото и передать ей. При этом – как запугала пенсионерку злоумышленница – если останется хоть копейка, через полгода умрет кто-то из родственников. В этот же день потерпевшая отдала аферисткам 280 тысяч рублей, хранившиеся дома после продажи садового участка и золотое кольцо. Ценности незнакомки пообещали вернуть после «обряда очищения», отправив пенсионерку домой. Только через несколько часов она поняла, что произошло и обратилась в полицию.

По данному факту в отделе полиции «Электротехнический» УМВД России по городу Набережные Челны возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что подозреваемые после совершения преступления уехали в Казань. Задержали их 1 февраля на съемной квартире в Ново-Савиновском районе сотрудники Управления уголовного розыска МВД Татарстана совместно с оперативниками из Набережных Челнов.

Задержанными оказались две 55-летние цыганки, проживающие в Екатеринбурге и Омске. Кроме них, в квартире находились 36-летняя дочь и 33-летний сын одной из подозреваемых, также проживающие в Омске. В ходе обыска в съемной квартире полицейские изъяли 413 тысяч рублей, золотое кольцо и другие ювелирные изделия. Также оперативники выяснили, что одна из задержанных по схожему сценарию 31 января 2017 года выманила у 59-летней казанской пенсионерки более 150 тысяч рублей.

В связи с этим полицейские не исключают, что задержанные могут быть причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в Казани.

Всем, кто, возможно, пострадал от их действий, необходимо обратиться в Управление МВД России по городу Казани по телефонам 294-50-01, 294-50-11, 02 или 052.

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