В Челнах из горящего подъезда эвакуировали 20 человек

Двое полицейских в течение пятнадцати минут спасли 20 жильцов из окутанного дымом подъезда, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники патрульно-постовой службы городского Управления МВД России несли службу и заметили, что из окна квартиры на пятом этаже валит густой дым. Патрульные тут же сообщили о случившемся в дежурную часть, а сами поспешили на помощь людям.
Войдя в горящую квартиру на пятом этаже – ее дверь, к счастью, оказалась не заперта – стражи порядка обнаружили мужчину, безуспешно пытавшегося справиться с огнем. Выведя его на улицу, полицейские отдельного батальона ППС старший сержант полиции Сергей Фасхутдинов и сержант полиции Артур Галиев приступили к эвакуации остальных жильцов подъезда.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Комментарии посетителей
Поправьте: поскользнулись. Грамотеи(((
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КРУТО!
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