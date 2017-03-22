В Челнах из горящего подъезда эвакуировали 20 человек

Двое полицейских в течение пятнадцати минут спасли 20 жильцов из окутанного дымом подъезда, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники патрульно-постовой службы городского Управления МВД России несли службу и заметили, что из окна квартиры на пятом этаже валит густой дым. Патрульные тут же сообщили о случившемся в дежурную часть, а сами поспешили на помощь людям.

Войдя в горящую квартиру на пятом этаже – ее дверь, к счастью, оказалась не заперта – стражи порядка обнаружили мужчину, безуспешно пытавшегося справиться с огнем. Выведя его на улицу, полицейские отдельного батальона ППС старший сержант полиции Сергей Фасхутдинов и сержант полиции Артур Галиев приступили к эвакуации остальных жильцов подъезда.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба МВД по РТ.