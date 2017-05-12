В Челнах из магазина изъяты 7 000 яиц

В одном из челнинских магазинов сняты с продажи более 7 тысяч яиц. По предварительной версии, в них присутствует вирус птичьего гриппа. Эта продукция поступила в город из Лаишевского района. В птицекомплексе «Лаишевский» специалисты обнаружили высокопотагенный грипп группы Н5. Вся продукция птицекомплекса, а это куры и яйца торговой марки «Деревенька», подлежат сжиганию.

«Лабораторные исследование, отобраны пробы и отправлены в город Владимир для исследования. Если вирус подтвердится, эта продукция будет уничтожена путем сжигания и проведения дезинфекции», - прокомментировал "Чаллы ТВ" старший ветеринарный врач «Городского государственного ветеринарного объединения» Насых Мухаметзянов.

Челнинцам, в чьих холодильниках хранятся лаишевские яйца «Деревенька», не рекомендуют сразу выбрасывать продукт на помойку. Сырые яйца могут склевать дикие птицы и распространение болезни продолжится. Прежде чем избавляться от зараженных яиц, их нужно сварить. К человеку или птице грипп может передаться воздушно-капельным путем. Не стоит близко подходить к пернатым в лесу или на улице, на дачных участках пока лучше не работать с птичьим пометом.