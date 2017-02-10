В Челнах из-за нарушений могут закрыть частный детский сад “Ягодка”

Несмотря на заверения руководителя детского сада «Ягодка», проверка в ее частном учреждении показала массу нарушений: необходимые документы отсутствовали или оформлены неправильно, сообщает Эфир-24.

- Трудовые договоры с работниками не заключены, при проверке не предоставлены договоры между родителями и учреждением, справки об отсутствии судимости работников отсутствуют, - поясняет помощник прокурора Рамиль Шарипов.

Кроме того, проверяющим не смогли предоставить документы о происхождении продуктов питания и сертификаты соответствия, законность перепланировки квартиры также вызвала сомнения. Из-за отсутствия лицензии на ведение образовательных услуг уже возбуждено административное производство.

- Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и приостановление деятельности до 90 суток. В суд Набережных Челнов готовится исковое заявление о полном приостановлении деятельности частного детского сада, - говорит Рамиль Шарипов.

Напомним, массовая ревизия началась по поручению прокурора республики Илдуса Нафикова после двух громких ЧП в негосударственных дошкольных учреждениях: в Нижнекамске 2-летний малыш получил перелом бедра, в Набережных Челнах в частном детском саду, находящемся в коттедже, под тяжестью снега обрушилась кровля.