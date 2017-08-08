В Челнах из-за пьяного водителя в ДТП пострадал ребенок

ДТП произошло в субботу, 5 августа, в 20:15 на Московском проспекте. По данным очевидцев мужчина уходил от погони.

Как сообщили "ВЧ" в отделе пропаганды ГИБДД города, 36-летний мужчина за рулем ВАЗ 2109 двигался со строны проспекта Вахитова в сторону проспекта Хасана Туфана без документов и в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не выбрал скорость обеспечивающую безопасность движения и врезался в бордюр.

В результате происшествия, 7-летний пассажир, который находился на переднем сиденье, получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Сам водитель также получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадину правой брюшной области, рваную рану надбровной дуги и перелом ребер с правой стороны.