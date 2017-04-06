В Челнах, из-за теракта в Петербурге, обследуют школы, детсады и места скопления людей

В Набережных Челнах прошло внеочередное заседание антитеррористической комиссии, сообщает пресс-служба исполкома города.

Члены комиссии почтили память погибших при взрыве в Санкт-Петербурге минутой молчания. Руководительисполкома Ринат Абдуллин отметил, что в связи с последними событиями в стране челнинцам необходимо оперативно доводить до правоохранительных органов информацию о выявлении подозрительных предметов, забытых вещей.

В связи с трагедией в петербургском метро по всей республике ужесточены меры безопасности на транспорте, а также социальных и промышленных объектах.

В Набережных Челнах начались специальные мероприятия по обеспечению порядка и безопасности. В рамках работы по антитеррористической защищенности будут обследованы школы, детские сады, объекты с массовым пребыванием людей, будет увеличен поток патрулирования сотрудников полиции.