В Челнах изменят устав города



Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.



Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.



Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.



В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.



В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.



В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда вызвали и врачей из Казани.



Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.