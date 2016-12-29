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Сегодня в новостях:
30 декабря в 10:03
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища

Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.

30 декабря в 09:55
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада

Улицы и дворы в Набережных Челнах  погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.
30 декабря в 09:45
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ

Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.
30 декабря в 09:37
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя

В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.

30 декабря в 08:31
В Челнах изменят устав города
В Челнах изменят устав города

Публичные слушания пройдут после праздников.

29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы

1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00. 

29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины

Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.

29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района

Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда  вызвали и врачей из Казани.
29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии

Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск.  Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.

29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку

Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.


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Правдомер
Правдомер
Александр Сидякин
депутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
16 ноября, 2016

Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:

"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными". 

Ложь
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Индекс правды: 85%
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Выпуск 50 от 29 декабря, 2016г.
30 декабря 2016г. 10:18

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в 08:31
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах изменят устав города

В Челнах изменят устав города

20 января 2017 года в 14:00,  в зале 400 Исполнительного комитета города (проспект Х. Туфана, 23) будут проведены публичные слушания по проекту решения Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Набережные Челны», сообщает пресс-служба исполкома города, со ссылкой на комиссию по проведению публичных слушаний.

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