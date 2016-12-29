20 января 2017 года в 14:00, в зале 400 Исполнительного комитета города (проспект Х. Туфана, 23) будут проведены публичные слушания по проекту решения Городского Совета муниципального образования город Набережные Челны «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Набережные Челны», сообщает пресс-служба исполкома города, со ссылкой на комиссию по проведению публичных слушаний.
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Сегодня в новостях:
|30 декабря в 10:03
Сегодня вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка» снимут для Путина ролик у кладбища
Снимать решили у Арского кладбища. Всех желающих ждут сегодня, 30 декабря, в 12:00 на Ершова перед входом на кладбище. Просят прийти и сотрудников банков.
|30 декабря в 09:55
Дорожные службы Челнов борются с последствиями сильного снегопада
Улицы и дворы в Набережных Челнах погрязли в снежной каше. Погодные условия заставляют дорожные службы в эти дни работать в усиленном режиме.
|30 декабря в 09:45
Челнинки стали самыми обаятельными сотрудницами МЧС в РТ
Екатерина Банцырева из Набережных Челнов заняла первое место в конкурсе на звание самой очаровательной сотрудницы МЧС в Татарстане. Голосование проходило на сайте Womans day.
|30 декабря в 09:37
В Челнах полицейские нашли более 38 т суррогатного алкоголя
В «Народный контроль» поступили 224 жалобы о незаконных продажах алкоголя. Реальных фактов торговли спиртным без лицензий было 11, «фанфуриками» — 36, ночью — 56.
|30 декабря в 08:31
В Челнах изменят устав города
Публичные слушания пройдут после праздников.
|29 декабря в 15:46
В новогоднюю ночь для челнинцев допоздна будут курсировать автобусы
1 января работа общественного транспорта будет возобновлена в 5:00.
|29 декабря в 13:22
В Челнах на стройке рабочие обнаружили труп женщины
Строитель поднялся на второй этаж здания и ужаснулся - на полу лежала полуодетая мертвая женщина, а вокруг тела находилось множество пустых фанфуриков.
|29 декабря в 11:13
В смертельной аварии под Чистополем пострадал глава исполкома Черемшанского района
Сейчас пострадавшим оказывается медицинская помощь в Чистопольской больнице, куда вызвали и врачей из Казани.
|29 декабря в 10:45
Семья из Татарстана погибла в ДТП в Башкирии
Трагический инцидент произошел накануне вечером на трассе Самара — Уфа — Челябинск. Погибла семья из Татарстана, которая ехала на «УАЗе» — супруги и их 13-летний сын.
|29 декабря в 10:21
Народный журналист: ДТП в центре Челнов спровоцировало дорожную пробку
Возле ТЦ “Омега” на проспекте Мира столкнулись Тайота и Лада Приора, затор образовался в направлении поселка ГЭС, сообщает наш читатель.
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Правдомер
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Александр Сидякиндепутат Госдумы РФ ("Единая Россия")
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16 ноября, 2016
Сказано в ответ на законопроект, предусматривающий запрет на увольнение работника, имеющего ипотеку:
"Идея поправок к ТК носит «популистский характер». Работодатель не имеет отношения к банку, который выдал его подчиненному кредит. Руководство компаний не обязано отвечать за действия работников, которые могут быть безрассудными".
Комментарии посетителей
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Комментировали молодык люди, которые не в курсе прошлого. А в прошлом проект кладбища с крематорием....
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А что в “нашей ментальности”, по-мнению уважаемых старейшин, интересно? Бухать на кладбище и жечь могилы? Или...
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Спасибо вам, внимательные читатели. Действительно была допущена ошибка - не миллионов, а миллиардов,...
4,6 млрд
Скорее всего, СМИ что-то там не дослушали. Деньги действительно смешные на такую толпу народа.
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“...должен вернуть свыше 4,6 миллионов рублей 38 063 вкладчикам...” - 4600000 / 38063 , получаем 120 руб. 85 копеек на вкладчика...
А зачем туда бежать в первый же день? Если можно в течение трёх месяцев спокойно забрать свою страховую...
пишите в суд не кого не слушайте они за то что говорят деньги получают а когда банки признают банкротами хрен...