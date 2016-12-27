В Челнах изъяли крупную партию спиртосодержащей продукции

В Челнах сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержали местного жителя по подозрению в реализации и хранении спиртосодержащей жидкости двойного назначения. Во время обыска было изъято 8850 литров, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на начальника УЭБ и ПК МВД по РТ Рината Акчурина.

32-летний мужчина хранил и занимался распространением этилового спирта и фармацевтического антисептического раствора. Продукция хранилась на складе, расположенном в промышленном районе города. Во время обыска вся спиртосодержащая жидкость была изъята. Установлено, что на них отсутствовала какая-либо документация.

Между тем, она подлежит реализации либо через аптечную сеть, либо при наличии лицензии. Изъятая продукция передана для хранения на челнинское предприятие. Следователи МВД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что об этом громком задержании говорил и мэр города Наиль Магдеев во время традиционного делового понедельника.

– Известные трагические события в Иркутске унесли более 70 жизней россиян. У нас тоже в этом плане есть проблемы. Мы об этом неоднократно говорили, – заметил Магдеев. – Те трагические события заставляют, в конце концов, задуматься о действующем законодательстве в отношении этой продукции.

Он поручил руководству города до нового года провести заседание и подробно обсудить данную проблему.