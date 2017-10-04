В Челнах изъяли почти 11 килограмм синтетических наркотиков

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 10 кг 735 гр синтетических наркотиков. Об этом сообщае пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, в августе 2017 года на одном из контрольно-пропускных пунктов в Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107». Поведение водителя показалось полицейским странным. Как выяснилось, не зря: во время осмотра салона автомашины полицейские обнаружили тайник с наркотиками.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела наркоконтроля установили, что задержанный водитель занимается сбытом наркотических средств на территории Татарстана. Кроме этого, полицейские вышли на двух его подельников и задержали их.

Задержанными оказались молодые люди, одному из которых 24 года, а двум остальным - 29 и 30 лет. Установлено, что они осуществляли сбыт наркотиков бесконтактным способом с использованием интернета и различных мессенджеров.

В ходе досмотров и обысков по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли крупные партии наркотиков. Также были обнаружены оборудованные ими тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.