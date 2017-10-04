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04 октября в 12:50
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Все началось с того, что в августе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107» на одном из контрольно-пропускных пунктов.


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Правдомер
Правдомер
Олег Матвейчев
Политолог
07 сентября, 2017

Сказано во время интервью журналистам: «Единая Россия» из всех партий наиболее прогрессивная. Если бы мне показали какую-то иную партию, которая на более интересных принципах построена, больше интересных инновационных систем запустила и вообще во всех отношениях лучше, я бы с удовольствием сказал: «Берите с них пример». Но пока у нас других примеров нет. И «Единая Россия» — это лучшее из того, что есть". 

  

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05 октября 2017г. 09:37

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в 12:50
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах изъяли почти 11 килограмм синтетических наркотиков

В Челнах изъяли почти 11 килограмм синтетических наркотиков

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 10 кг 735 гр синтетических наркотиков. Об этом сообщае пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, в августе 2017 года на одном из контрольно-пропускных пунктов в Набережных Челнах инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2107». Поведение водителя показалось полицейским странным. Как выяснилось, не зря: во время осмотра салона автомашины полицейские обнаружили тайник с наркотиками.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела наркоконтроля установили, что задержанный водитель занимается сбытом наркотических средств на территории Татарстана. Кроме этого, полицейские вышли на двух его подельников и задержали их.

Задержанными оказались молодые люди, одному из которых 24 года, а двум остальным - 29 и 30 лет. Установлено, что они осуществляли сбыт наркотиков бесконтактным способом с использованием интернета и различных мессенджеров.

В ходе досмотров и обысков по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли крупные партии наркотиков. Также были обнаружены оборудованные ими тайники-закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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