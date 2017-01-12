В Челнах изъяли почти 9 тыс. литров этилового спирта и фармраствора

В Набережных Челнах полицейские задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в реализации и хранении спиртосодержащей жидкости. На складе в промышленном районе города оперативники обнаружили 8850 литров этилового спирта и фармацевтического антисептического раствора. Документы на них отсутствовали, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Спиртосодержащая продукция изъята и находится на ответственном хранении на одном из челнинских предприятий. Госалкогольинспекция возбудила административное расследование по признакам нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Обстоятельства дела устанавливаются.

Ранее татарстанское управление Роспотребнадзора арестовало 133 литра спиртосодержащих непищевых продуктов, на реализацию которых наложен временный запрет в связи с трагедией в Иркутске (120 человек массово отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», 75 человек умерли).