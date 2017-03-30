В Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов

В этом году в Набережных Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На эти цели из республиканского бюджета выделено более 360 млн рублей. На ремонт школы № 33, гимназий №№ 36 и 77 направлено 90 млн 859 тыс. рублей. На 269 млн рублей будут отремонтированы десять детских садов (№№ 4, 5, 11, 19, 22, 25, 30, 36, 90 и 93). В первую очередь в программу включили здания, построенные 30 лет назад и более.

Производятся девять видов работ. Это ремонт кровли, фасада, отмостков, инженерных сетей, окон, дверей, входных групп и санузлов, обустройство теплых полов. На сегодняшний день выполнено примерно 50 процентов ремонтных работ.