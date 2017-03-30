В Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов

В этом году в Набережных Челнах капитально отремонтируют три школы и десять детских садов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На эти цели из республиканского бюджета выделено более 360 млн рублей. На ремонт школы № 33, гимназий №№ 36 и 77 направлено 90 млн 859 тыс. рублей. На 269 млн рублей будут отремонтированы десять детских садов (№№ 4, 5, 11, 19, 22, 25, 30, 36, 90 и 93). В первую очередь в программу включили здания, построенные 30 лет назад и более.
Производятся девять видов работ. Это ремонт кровли, фасада, отмостков, инженерных сетей, окон, дверей, входных групп и санузлов, обустройство теплых полов. На сегодняшний день выполнено примерно 50 процентов ремонтных работ.
Комментарии посетителей
вообщето я писал тому, кого расмешили
Думаю, виноват Обама. :)
Придурок, если ты лично видел что кому то заплатили, предъявляй доказательства, если нет, то заткнись. ...
Прокурор он проверит,и даст справедливую оценку бугульминских заезжих казачков
Что за на..? Проблем с деньгами у него нет, а дома не достраивает. Правильно, что Ливаду взяли под стражу, может,...
что за чушь. проплаченный отзыв.
Хочется верить, что и в нашей стране гражданское общество созрело бы до декриминализации легких наркотиков....
Ну вот, видите.... А говорят, что плохо живём...
вы можете засунуть свое мнение куда угодно, а я пишу от имени народа. Обманутый вкладчик не будет защищать...
Ну зачем уж Вы так уничижительно и презрительно про пенсионеров («позарились на копейку за участие») и про...
Не сторонник Навального, а что Вы такой нервный, трижды восклицаете, переходите на личность, обзываете? Не...
типичная путинская бестолочь, других критикуете, сами ничего не делаете !!!я не сторонник Навального, народ...
Почему дорожная разметка должна быть только на проспекте М.Джалиля и к 9 мая? В остальное время и на других...
В советское время строго было с этим. Не позволяли принимать на работу руководителям своих родственников...
Мы не смотрим “зомбоящик”, мы роемся только на помойках Интернета, находим там фразы типа “Единая Россия...
Потому что у нас только прикрываются религией, а на деле говно. Соседи строят из себя истинных мусульман, а за...
Во - истину.., - евреи - дети Авраама - ( во всяком слове и деле своём , - внемающие Господу , подобно как отец их ...
Единая Россия партия жуликов и воров ! За перемены!
давно пора выгнать жуликов!!
Похоже, что в России выросло новое непоротое поколение. И это радует. А ведь еще несколько дней назад, власть...