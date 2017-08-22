Челнинские казаки посоревнуются во владении шашкой

В Набережных Челнах пройдут соревнования по рубке и фланкированию (владению) шашкой. Организаторами состязаний выступают челнинские казаки. Свои соревнования они назвали «Челнинские казарла».
Отметим, казарлами называют этнических казаков, носителей казачьей культуры. Правильное владение шашкой является неотъемлемой частью культуры казаков. Челнинские казаки напоминают, что само слово «шашка» произошло от черкесского «сашхо», что означает «длинный нож». Искусство фланкировки представляет собой оптимальное владение данной разновидностью холодного оружия.
Есть ли среди челнинцев мастера рубки и фланкирования, станет известно 2 сентября на площадке перед стадионом «Строитель», где и пройдут соревнования. В 10 часов начнется регистрация участников, в 11 часов состоится концерт казачьего хора, в 12 часов стартуют соревнования по рубке шашкой, далее пройдут состязания по владению оружием, сообщает ИА "Татар-Информ".
Челниснкие казаки обещают, что соревнования будут зрелищными и запомнятся надолго.
Комментарии посетителей
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Челнинец, +1
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в чем польза мороженого то потребителю , повеселили конечно . вкусно - понятно , а польза то какая?
Удачи местному производителю!
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Предыдущий комментатор боится за духовные скрепы... Они вовсю трещат и идут в разнос))))