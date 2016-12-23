В Челнах клиенты "ИнтехБанка" требуют объяснений по ситуации с их вкладами. В социальных сетях звучат призывы об общем сборе завтра в одном из отделений банка.
"Все, кто не может забрать свои кровные трудом заработанные деньги в ИнтехБанке!!! Так вот завтра будет собрание в 10:00 по адресу пр. Мира 99 (25комплекс).Чем больше нас будет, тем лучше. Прошу передать всем и приходите сами. Мы должны за себя постоять!" - говорится в сообщении.
Сегодня стало известно, что в «ИнтехБанке», по аналогии с Татфондбанком, введена временная администрация. Центральный Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «ИнтехБанк».
«В связи с неустойчивым финансовым положением Публичного акционерного общества „ИнтехБанк“ и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 23 декабря 2016 на государственную корпорацию „Агентство по страхованию вкладов“ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев», — говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ пресс-релизе.
Регулятор отмечает, приостановление полномочий акционеров, связанных с участием в уставном капитале, а также полномочий органов управления ПАО «ИнтехБанк». «Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка. Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем», — говорится в сообщении ЦБ РФ.
Порядок выплаты страхового возмещения вкладчикам (включая индивидуальных предпринимателей), будет определен государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», сообщает «Татар-информ».
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