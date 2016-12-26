В Челнах клиенты Татфондбанка осаждают отделения Сбербанка

В Челнах клиенты Татфондбанка осаждают отделения Сбербанка. Напомним, в нашем городе именно он отпределен как банк-агент, который с сегодняшнего дня выдает страховые выплаты вкладчикам ТФБ. К обеду очередь в отделениях перевалила за 200 человек и специалисты стали рекомендовать людям приходить в другой день.

- В час кассы обслуживают около 20 человек, сами посчитайте сколько клиентов они сможет пропустить до конца дня, - пояснила специалист-консультант одного из отделений Сбербанка. - Мы работаем до 20:00, но вряд ли успеем обслужить даже тех, кто уже получил талон электронной очереди.