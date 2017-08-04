В Челнах «клонировали» голос депутата (ВИДЕО)

Сегодня в мэрии города прошло совместное заседание постоянных комиссий горсовета, где рассматривались вопросы о повышении зарплаты бюджетников и внесении изменений в Устав города. В самом начале, согласно регламенту, спикер заседания — заместитель мэра Флера Андреева огласила, что из 45 человек, входящих в депутатский корпус, присутствуют 23. Это означало, что кворум имеется и принятые народными избранниками решения — законны. Однако, один из депутатов, Рузиль Мингалимов, посчитал коллег «по головам», и вышло, что в зале присутствовало лишь 20 депутатов. О чем он и заявил, отказавшись голосовать по вопросам повестки.

- Вы же у нас представляете две комиссии, и еще у нас есть письменные согласия от других депутатов, - возразила Андреева.

- Я что-то не могу понять, если я вхожу в две комиссии (по образованию, культуре, национальным вопросам, делам молодежи и спорту и по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты), это же не значит, что обладаю двумя голосами, - высказал затем в беседе с корреспондентом «Вечерки» свое недоумение Мингалимов. - И что это за таинственные «письменные разрешения» от других депутатов? Может, вообще не стоит тогда ходить на заседания в горсовет? Написать один раз «голосую «за» на целый год, и все.

Подробный материал с горсовета о том, кому из бюджетников повысят зарплату на 28% и по какой причине Президент Татарстана может уволить мэра, читайте скоро на нашем сайте.