В Челнах кондуктор трамвая разбила голову, упав при экстренном торможении

Как сообщают «Вести КАМАЗа», авария случилась вечером 9 мая возле остановки «Улица Центральная». 44-летняя женщина, управлявшая вагоном 6 маршрута, не выбрала безопасную скорость, и во время экстренного торможения в салоне упал 63-летний кондуктор. В результате падения пенсионерка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшую доставили в БСМП.

Руководители МУП «Электротранспорт» сообщили изданию, что проведут собственное внутреннее расследование, чтобы выявить все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, вагоновожатая прибегла к экстренному торможению, чтобы предотвратить ДТП.