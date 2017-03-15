В Челнах люди намерены поддержать общероссийский митинг “Он вам не Димон”

В Челнах люди намерены поддержать общероссийский антикоррупционный митинг, который в народе прозвали "Он вам не Димон" (с таким названием вышел фильм Алексея Навального об имуществе премьер-минситра РФ Дмитрия Медведева). Заявки на проведение 26 марта акций протеста поданы уже в более чем 50 городах страны.

"13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам. Ну, значит, нам стоит выйти на улицу и стать немного заметнее. 26 марта мы выходим на шествия и митинги для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России" - говорится в челнинкой группе в соцсети, которая приглашает горожан выйти на акцию.

Заявку на проведение митинга на бульваре Энтузиастов и шествия к площади Азатлык активисты намерены подать в мэрию Челнов сегодня.