Вход | Регистрация
Курсы валют (16.03.2017):
$58.9540-0.1787 62.7447-0.5214
Погода в Набережных Челнах:
Ясно Ясно Малооблачно
+2° -4° -5°
День
16 марта		 Вечер
16 марта		 Ночь
17 марта
Архив выпусков
Сегодня в новостях:
16 марта в 10:18
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете
Минтруд России хочет запретить чиновникам критиковать руководство в интернете

Ранее российских чиновников собирались обязать отчитываться перед работодателем о своих аккаунтах в соцсетях, блогах и форумах.

16 марта в 10:07
Челнинцев приглашают на проектные семинары по благоустройству города

Как и в прошлый раз речь пойдет о второй очереди застройки набережной Тукая, благоустройства бульвара Тинчурина и Шишкинского бульвара.

16 марта в 09:45
В Челнах люди намерены поддержать общероссийский митинг “Он вам не Димон”
В Челнах люди намерены поддержать общероссийский митинг “Он вам не Димон”

Сегодня активисты намерены подать в мэрию заявку на проведение акции протеста 26 марта на бульваре Энтузиастов.

16 марта в 09:14
Тамбовские «волки» не пустили челнинцев в полуфинал
Тамбовские «волки» не пустили челнинцев в полуфинал

Хоккейный клуб «Челны», проиграв три игры подряд в матчах против ХК «Тамбов», выбывает из розыгрыша Кубка Федерации на 1/4 стадии финала.

16 марта в 08:33
В Челнах начнется производство бронеавтомобилей для ВДВ
В Челнах начнется производство бронеавтомобилей для ВДВ

Уже создан опытный образец аэромобильного автомобиля на колесной базе, способного десантироваться парашютным способом из самолетов, оснащенного современным комплексом вооружения.

16 марта в 08:22
В Челнах произойдет отключение теле- и радиовещания
В Челнах произойдет отключение теле- и радиовещания

В Челнах на РТЦ временно перестанут работать «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Телевидение «Татарстан – Новый Век», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов и другие.

16 марта в 08:16
Челнинский инклюзивный театр занял первое место в международном конкурсе
Челнинский инклюзивный театр занял первое место в международном конкурсе

В рамках фестиваля-конкурса прошли мастер-классы, творческие встречи с композиторами, круглые столы с членами жюри.

16 марта в 08:07
Татарстанец убил любовника сожительницы и отрезал головы попугаям
Татарстанец убил любовника сожительницы и отрезал головы попугаям

На скамье подсудимых Нижнекамского городского суда оказался ревнивый мужчина, который подозревается в убийстве любовника своей сожительницы и порче имущества.
15 марта в 15:10
Ford Sollers в Челнах начал печатать на 3D принтере детали конвейера
Ford Sollers в Челнах начал печатать на 3D принтере детали конвейера

Первыми были напечатаны безопасные накладки на пневматическое оборудование в цехах сборки и сварки автомобилей Ford EcoSport и Ford Fiesta.

15 марта в 14:06
В Челнах в Органном зале покажут камерную оперу
В Челнах в Органном зале покажут камерную оперу

Солировать будет выпускник местной музыкальной школы, студент высшей школы музыки Любек (Германия) Фахразиев Зульфат.

Все новости On-Line
Правдомер
Правдомер
Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

Ложь
Правда

Индекс правды: 25%
Проголосовало: 24

Требуется менеджер

Новости

Выпуск 10 от 15 марта, 2017г.
16 марта 2017г. 10:47

Новости Колумнисты Работа Объявления Все о здоровье

Экономика |

Скандал |

Образование |

Транспорт |

Мужской взгляд |

Политика |

Общество |

Культура |

Интервью |

Происшествия |

ЖКХ |

Спорт|

Поиск по сайту

Расширенный поиск

Комментарии посетителей
Специальный проект газеты «Вечерние Челны. Все о здоровье» и Фонда имени Анжелы Вавиловой

«Милосердие без границ»
Если вы не очерствели душой, протяните руку помощи больным детям. Даже небольшая сумма поможет им жить без боли. Без нас им просто не справиться!
Это Милана Ситникова
Посмотреть все

Посмотреть все
Видео:
Протаранивший казанский аэропорт лихач не уйдет от уголовной ответственности
Посмотреть все
Фото дня:
Челнинцы на концерте группы “Премьер Министр”





ГлавнаяВечерка On-Line
в 09:45
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах люди намерены поддержать общероссийский митинг “Он вам не Димон”

В Челнах люди намерены поддержать общероссийский митинг &#8220;Он вам не Димон&#8221;

В Челнах люди намерены поддержать общероссийский антикоррупционный митинг, который в народе прозвали "Он вам не Димон" (с таким названием вышел фильм Алексея Навального об имуществе премьер-минситра РФ Дмитрия Медведева). Заявки на проведение 26 марта акций протеста поданы уже в более чем 50 городах страны.  

"13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам. Ну, значит, нам стоит выйти на улицу и стать немного заметнее. 26 марта мы выходим на шествия и митинги для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России" - говорится в челнинкой группе в соцсети, которая приглашает горожан выйти на акцию.

Заявку на проведение митинга на бульваре Энтузиастов и шествия к площади Азатлык активисты намерены подать в мэрию Челнов сегодня. 

Добавить комментарий

Имя:

Email:

Уведомлять меня о новых записях
Защита от спама:
Напишите недостающее слово: «Лебедь, рак и ...» ?
О газете и редакции | Рекламная служба | Прайс-лист | Конкурсы | Архив печатной версии

© 2017 "Вечерние Челны". При перепечатке материалов ссылка на газету "Вечерние Челны" обязательна.
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru