В Челнах маму ребенка обокрали мошенники

В полицию обратилась 35-летняя челнинка. Женщина рассказала, что летом к ней на страницу в социальной сети добавилась в друзья девушка, которая продавала через интернет детскую одежду.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, 4 октября челнинка заказала через нее детский комбинезон за 3,5 тысячи рублей, который оплатила через банкомат. Продавец сразу ответил, что денежный перевод получен и товар отправлен в Набережные Челны. Но, на следующий день челнинка получила другое сообщение, что требуется доплатить еще 1000 рублей в связи повышением цен у поставщиков. Покупательница отказалась платить и потребовала вернуть предоплату. Однако, после этого связь с продавцом пропала.

Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».