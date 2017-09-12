В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие

ДТП произошло накануне утром на улице Татарстан. 54-летний водитель "Газели", который ехал по улице в сторону проспекта Мира, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий НЕФАЗ.

В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки. 51-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей голени и рану верхней губы. Ее доставили в БСМП. А 19-летний парень ударился носом и в госпитализации не нуждался.