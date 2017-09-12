В Челнах маршрутка врезалась в НЕФАЗ: есть пострадавшие

|12 сентября в 16:30
Сотрудникам СМИ нельзя разглашать и обмениваться информацией о фильме, также нельзя обсуждать его, комментировать и выражать личное мнение.
|12 сентября в 15:26
Жители соседней с Татарстаном республики поделились фотографиями в соцсети.
|12 сентября в 15:12
Маргарита Волкова пока раздумывает над предложением побороться за сердце Егора Крида.
|12 сентября в 14:24
Председатель Правительства РФ осмотрел ее не только снаружи, но и изнутри, изучив приборную панель, коробку передач, руль.
|12 сентября в 13:58
Кроме того, власти Татарстана сочли, что предлагаемые изменения “повлекут за собой дополнительные расходы из бюджетной системы республики”.
|12 сентября в 13:01
Они присоединяться ко всероссийской акции «Закон нужен сейчас» с требованием к Госдуме РФ принять закон “Об ответственном обращении с животными”.
|12 сентября в 12:20
Под Чистополем лоб в лоб столкнулись автомобили «Mitsubishi» и «Chery Tiggo». Пассажир китайской иномарки скончался.
|12 сентября в 11:49
Набережночелнинский суд принял решение оставить под домашним арестом Фарида Киямова до 4 ноября.
|12 сентября в 10:49
Политический блок Кремля завершает работу над стратегией президентской кампании.
|12 сентября в 09:23
ДТП произошло накануне утром на улице Татарстан. Водитель “Газели” не выбрал безопасную дистанцию.
Комментарии посетителей
мне интересно-полиция постоянно проверяет на конечной маршрутки- что она там проверяет, как на ровном месте...
Что к чему-не понятно, кто хочет отменить татарский для детей татар? Учите, сохраняйте, но не надо...
Так сохраняйте !!!! Ходите на уроки, разговаривайте дома, читайте печатные книги и электронную информацию !!! ...
ну так пусть изучают те, кому это нужно и выгодно! зачем всех поголовно этой дребеденью голову забивать?
Наталье: конечно на первом месте выгода! что за глупый вопрос?
усманова 118 до сих пор нет горячей воды .ауже 10.09.17
“Однако, по словам чиновника, введение кондукторов на автобусах сейчас нецелесообразно”, а о безопасности...
А я не согласен ! Изучение татарского позволяет лучше интегрироваться в нашем динамично меняющемся мире !!!...
Меняют не только там...меняют и на других остановках -поликлиника, парк культура....
При этом все ищут эти автобусы)
СОГЛАСНА с Вами.!!!!!!!!!
Право РТ устанавливать государственные языки кончилось вместе с окончанием договора о разграничении...
Как же он занимался сексом, если при малейшей нагрузки кости ломаются? Следственный эксперимент был?
я уже отправила письмо в генпрокуратуру РФ с требованием провести проверку информации, размещенной на...
Приехали в Челны в 1982 году. Карусели “Ветерок” и “Ромашка” были уже тогда.
кто б сомневался...
После 1 сентября родители школьников в Татарстане стали получать сообщения в мессенджерах и соцсетях с...
Значит, по всей стране должно быть единое образовательное пространство. Значит ШАБЛОН!
“обычный школьный” мел раньше изготавливали с добавлением клея ПВА... Так что его есть...бррр....
А в шаблоне, наверное, есть ссылки на конкретные законы. А законы те о том, что наше государство гарантирует...