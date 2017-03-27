В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла

Ребенок, страдающий ДЦП, скончался от удушения, после того, как съехал с кресла и повис на ремнях безопасности. Инцидент произошел вечером 25 марта 2017 года в квартире одного из домов в новой части города Набережные Челны. Вернувшаяся домой мать обнаружила тело 12-летнего мальчика в кресле-каталке с признаками удушения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, женщина ушла на работу, оставив в квартире младшего ребенка, страдающего ДЦП, с его 24-летним братом. Вечером молодой человек позвонил маме и отпросился к друзьям. Она разрешила ему уйти, поскольку должна была вернуться в ближайшее время. Однако когда она вошла в квартиру, то обнаружила мальчика мертвым.

Следователи полагают, что в какой-то момент ребенок съехал с кресла и повис на ремнях безопасности.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проводятся другие необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.