В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

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27 марта в 15:34
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла
В Челнах мать нашла своего ребенка повисшего на ремнях инвалидного кресла

Ребенок, страдающий ДЦП, скончался от удушения, после того, как съехал с кресла и повис на ремнях безопасности.

27 марта в 14:46
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)
На трассе М-7 дальнобойщики начали забастовку против системы «Платон» (ВИДЕО)

протестующих здесь собралось около 100 автомобилей (фур и легковых), патрульных машин – порядка 15. Водители большегрузов сегодня здесь с 9 утра.

27 марта в 14:39
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева
Прокурор РТ поручил провести проверку после публикации открытого письма Яковлева

Проведение проверки поручено прокурору Челнов Александру Евграфову и начальнику профильного отдела аппарата прокуратуры республики Ринату Латыпову.

27 марта в 13:29
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах
Региональная сессия Европейского молодежного парламента в России пройдет в Челнах

В течение двух дней участники будут обсуждать на английском языке актуальные темы, связанные с международными отношениями, социальными вопросами, проблемами окружающей среды и здравоохранения.

27 марта в 10:36
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля
День памяти усопших в Челнах пройдет 29 апреля

На кладбищах города пройдет санитарная очистка.

27 марта в 10:32
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»
Наиль Магдеев: «Начинайте наводить порядок»

В Челнах традиционный санитарно-экологический двухмесячник по благоустройству начнется только 1 апреля, а руководство города просит начинать убираться уже сейчас.

27 марта в 08:33
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета
1 апреля в Челнах пройдет турнир по стрельбе из арбалета

К участию в турнире приглашаются команды работающей молодежи предприятий и учреждений города в составе четырех человек (3 парня + 1 девушка).

27 марта в 08:16
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота
В Набережных Челнах сотрудники МЧС спасли семью от разъяренного кота

На единый номер вызова экстренных служб 112 от хозяев кота поступила информация о том, что животное бросается на людей, члены семьи попрятались от него в комнатах.
27 марта в 08:07
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане
Рустам Минниханов определил дни проведения “Сабантуя” в Татарстане

В городе Набережные Челны “Сабантуй” пройдет 8 июля, в Казани – 15 июля, в сельских населенных пунктах - 1,2 июля 2017 года.

27 марта в 07:53
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом
В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.


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Рустам Минниханов
Президент РТ
01 марта, 2017

Сказано 1 марта 2017 г. во время посещения эко-урока в казанской школе: «Сейчас идет обсуждение строительства в Казани мусоросжигательного завода. Пытаются озвучить, что это какой-то объект загрязнения. Но как это может быть, если мы, наоборот, хотим построить современный завод, который бы утилизировал все отходы? Мы были в Токио в составе российской делегации. Там 21 мусоросжигательный завод! И не в стороне, а в городе. И выбросов нет абсолютно»

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Выпуск 11 от 22 марта, 2017г.
27 марта 2017г. 20:58

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в 07:53
Рубрика: Вечерка On-Line

В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, «скорую помощь» вызвали к пятимесячной девочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила работника «скорой», нанеся ей удар ножом.

В настоящее время нападавшая задержана, пострадавшая женщина госпитализирована, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства нападения на медика.

«Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете» - отмечается на сайте следкома РТ.

Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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