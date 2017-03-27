В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, «скорую помощь» вызвали к пятимесячной девочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила работника «скорой», нанеся ей удар ножом.

В настоящее время нападавшая задержана, пострадавшая женщина госпитализирована, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства нападения на медика.

«Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете» - отмечается на сайте следкома РТ.

Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.