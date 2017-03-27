В Челнах медика, приехавшего на помощь ребенку, пырнули ножом

Инцидент произошел накануне. По предварительным данным, «скорую помощь» вызвали к пятимесячной девочке. Когда медики приехали, женщина, являющаяся тетей заболевшего ребенка, которая распивала спиртные напитки вместе с отцом девочки, ранила работника «скорой», нанеся ей удар ножом.
В настоящее время нападавшая задержана, пострадавшая женщина госпитализирована, по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.
Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства нападения на медика.
«Этот очередной вопиющий случай посягательства на сотрудника «скорой помощи», который приехал на помощь больному ребенку, получит жесткую и принципиальную оценку в Следственном комитете» - отмечается на сайте следкома РТ.
Дело на особый контроль взял Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Комментарии посетителей
Пусть все задуманное будет выполнено, людям будет где отдохнуть.
Ну вот чем мы хуже Турции, ???? Когда холодно , то собак пускают в фае магазина и укрывают пледами, НАШИ не...
Они очень талантливые ....mail.ru
Завидовать ЭТОЙ семье.... Нет уж...Спасибочки... И многодетность здесь не при чём. А то, что в семье тунеядцев,...
А чего вы так на многодетных взъелись? Кто-то дорогу перешел? мне прям интересно, что заставляет человека...
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Ага, во всем у вас люди виноваты, а кто их довел? Государство не заботится о таких семьях, всем наплевать, что...
Куда мир катится -нападают на врачей, ужас! В сталинские времена таких бы расстреляли без суда и следствия. А...
Член ЕдРо и творит такое... Мне это снится?)
Клан ?
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Хорошо, что такие штуки поддерживают
С этими трамваями одна сплошная беда((((
в статье вообще ничего про здоровье то не сказано. речь о другом же
Если бы был ответ на эту проблему? Его просто не существует. Каждая семья несчастна по своему.
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