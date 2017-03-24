В Челнах молодые люди все чаще заражаются ВИЧ-инфекцией

На 4,5% выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей Набережных Челнов в возрасте от 20 до 29 лет в прошлом году. Об этом сообщила руководитель местного филиала Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Оксана Шайгарданова, передает пресс-служба мэрии.

По ее словам, в прошлом году больных ВИЧ-инфекцией зарегистрировали на 2% больше, чем в 2015-м. В основном болеют мужчины (70,3%). Среди них заболеваемость выросла на 3,4%. На 3,7% увеличилось количество инфицированных мужчин в возрасте от 40 до 49 лет, среди 30-39-летних челнинцев число снизилось на 6,8%.