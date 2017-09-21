В Челнах мотоциклист разбился насмерть при столкновении с иномаркой

Смертельное ДТП произошло накануне, в 17:20, на проспекте Хасана Туфана в районе парка Гренада.

По данным отдела пропаганды ГИБДД города, 38-летняя женщина за рулем "Шевроле Авео", по предварительным данным, при развороте не уступила дорогу мотоциклисту, который двигался по проспекту.Известно, что 34-летний водитель мотоцикла Yamaha при этом не перестраивался. мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Как стало известно "Вечерке", мотоциклист работал в одной из строительных организаций города проектировщиком.

Всего за минувшие сутки в городе произошло 65 ДТП.