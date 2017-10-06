В Челнах мужчина два раза пытался вынести из магазина колбасу и кофе

Как сообщает пресс-служба УМВД города, первый случай произошел в начале сентября. В торговом зале магазина, расположенного в 47 комплексе, 29-летний челнинец взял с прилавка колбасу и несколько пачек кофе. Товар засунул в олимпийку и попытался проскользнуть с ним через кассу. Однако, объемный верх мужчины и растопыренные карманы привлекли внимание работника магазина, который решил остановить подозрительного клиента. Стремясь увернуться, мужчина не только растерял украденный товар, но и обронил свой сотовый телефон.

Спустя некоторое время незадачливый вор решился на вторую кражу. И опять пришел в этот же магазин. Пять палок колбасы и две банки кофе должны были стать его трофеем. Но и в этот раз намерение мужчины угадали работники магазина, которые вызвали сотрудников полиции. Убегая от стражей порядка, правонарушитель растерял все продукты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковому уполномоченному полиции удалось задержать 29-летнего жителя 20 комплекса новой части города, который во всем сознался и объяснил свои поступки плохим финансовым положением.