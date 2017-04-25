В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров

В минувшее воскресенье житель дома в 18-м комплексе позвонил в службу 112, пожаловался на боли в спине и, по словам прибывших по вызову медиков, стал избивать их руками и ногами, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Набережным Челнам Артур Муллин.

В результате две девушки, работающие в скорой помощи фельдшерами, получили ушибы мягких тканей. Пострадавшие девушки обратились в полицию Набережных Челнов.

Как стало известно «ВЧ» нападавший мужчина два года проработал в правоохранительных органах. Он уволился по собственному желанию.