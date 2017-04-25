В Челнах мужчина напал на девушек-фельдшеров

|25 апреля в 17:33
Нетрезвый 51-летний мужчина накинулся на женщин-фельдшеров, когда те приехали к нему на вызов.
|25 апреля в 16:54
Это связано с проведением 44-ой традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
|25 апреля в 11:35
По традиции, их будут раздавать в местах массового пребывания челнинцев, торговых центрах, учреждениях культуры, образования, спорта, на проспектах и бульварах, в парках.
|25 апреля в 10:45
Инцидент случился в минувшее воскресенье в жилом доме в 18-м комплексе.
|25 апреля в 09:38
За врачом остались права на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием. Его судили по статье «Причинение смерти по неосторожности».
|25 апреля в 09:27
Общий объем выпуска облигаций составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации будет равняться 1 тыс. рублей. Дата окончания размещения – 25 октября 2017 года.
|25 апреля в 08:51
В стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) планируется размещение на этикетках алкогольной продукции информации о предельно допустимой дозе в миллилитрах в сутки.
|25 апреля в 08:27
Ночью и днем 25 апреля местами по республике ожидается сильный северо-западный с переходом на юго-западный ветер порывами 15-17 м/с. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом.
|25 апреля в 08:12
Причина весомая — в других регионах перевозчики получают многомилионные штрафы. Погрешность дают и автоматические весы. Оспорить штрафы невозможно.
|24 апреля в 15:23
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении Роберта Мусина.
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