В Челнах мужчина погиб под колесами трактора

26 сентября, в 14 часов 10 минут тракторист «Челныводоканала» получил смертельную травму, несовместимую с жизнью, передают "Вести КАМАЗа". В управление спецавтотранспортом предприятия сегодня был доставлен на ремонт трактор ДТ-75. Тракторист начал заводить технику, чтобы спустить ее с трала. Трактор оказался включенным на скорости, сдвинулся и наехал на тракториста. Сотрудник получил травмы, не совместимые с жизнью

Для выяснения всех обстоятельств случившегося создана следственная группа с привлечением правоохранительных и контролирующих органов, ситуация находится на контроле у руководства предприятия.